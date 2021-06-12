В подмосковном городе Видное присматривавшая за ребёнком женщина увела его в неизвестном направлении

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12 июня 2021, 13:25 Источник: РИА Новости

фото: сайт Следкома РФ

Старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий сообщила, что в городе Видное ведутся поиски женщины, которая присматривала за ребенком своей знакомой, а потом пропала вместе с ним.

«Одиннадцатого июня 2021 года в правоохранительные органы обратилась мать двухлетней девочки о безвестном исчезновении дочери», - пояснила она.

Врадий отметила, что девочка находилась под присмотром знакомой матери. По ее словам, в вечернее время суток женщина увела ребенка из дома в неизвестном направлении. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося. Ведутся поиски.

Ранее сообщалось, что в московской детской больнице скончался четырехмесячный мальчик после того, как няня уронила его в раковину.

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