В подмосковном городе Видное присматривавшая за ребёнком женщина увела его в неизвестном направлении

Старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий сообщила, что в городе Видное ведутся поиски женщины, которая присматривала за ребенком своей знакомой, а потом пропала вместе с ним.
«Одиннадцатого июня 2021 года в правоохранительные органы обратилась мать двухлетней девочки о безвестном исчезновении дочери», - пояснила она.
Врадий отметила, что девочка находилась под присмотром знакомой матери. По ее словам, в вечернее время суток женщина увела ребенка из дома в неизвестном направлении. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося. Ведутся поиски.
Ранее сообщалось, что в московской детской больнице скончался четырехмесячный мальчик после того, как няня уронила его в раковину.
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