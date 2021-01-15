В Москве младенец умер в реанимации после того, как няня уронила его в раковину

Аргументы Недели → Происшествия 13+

15 января 2021, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

младенец, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что в московской детской больнице скончался четырехмесячный мальчик, проживавший в поселении Мосрентген. Инцидент произошел вечером 13 января.

«В ходе проверки выяснилось, что 30 октября прошлого года в квартире, где жил ребенок, няня решила подмыть его после туалета. Внезапно женщине стало плохо и она потеряла сознание, в результате чего выронила малыша в раковину. Тогда ребенка госпитализировали в реанимацию», - пояснили в ведомстве.

Младенец умер из-за последствий тяжелой черепно-мозговой травмы, множественных переломов теменных костей и субдурального кровоизлияния правой лобной доли. Специалисты провели осмотр тела, выясняются обстоятельства случившегося.