На проезжей части на юго-западе Москвы провалился грунт

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11 июня 2021, 14:56 Источник: Telegram

трещина в асфальте, pixabay.com

На юго-западе Москвы в пятницу, 11 июня, провалился грунт на проезжей части. Согласно последней информации столичного департамента транспорта, в настоящий момент одна полоса закрыта для движения.

Уточняется, что грунт провалился на пересечении Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского. Сейчас на месте происшествия работают службы города, которые устраняют провал. Данных о пострадавших в результате случившегося не поступало.

Информации о том, по какой причине провалился грунт на проезжей части, пока нет.

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