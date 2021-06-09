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Часть парковки в Иерусалиме ушла под землю, затянув несколько автомобилей

, 13:19

Часть парковки в Иерусалиме ушла под землю, затянув несколько автомобилей
Фото: соцсети

Провал грунта произошел на парковке больницы в Иерусалиме. По сообщениям израильских информационных ресурсов, обошлось без человеческих жертв и пострадавших. Неподалеку прокладывается туннель под автострадой. Следствие должно установить, есть ли связь между возникновением воронки и строительными работами. Об этом сообщает «ТАСС».

Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Обвал произошел рядом с пунктом оплаты за стоянку. Огромная яма образовалась в считанные минуты и буквально затянула три легковые машины.

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