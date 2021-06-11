У гражданки РФ в Шереметьево обнаружили контрабанду на 25,5 миллиона рублей

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11 июня 2021, 11:16 Источник: РИА "Новости"

ювелирные украшения, pixabay.com

В Шереметьево у россиянки таможенники нашли драгоценности и кожгалантерею на 25,5 миллиона рублей. Согласно последней информации, гражданка РФ вернулась на родину из Объединенных Арабских Эмиратов.

В Федеральной таможенной службе уточнили, что задержана была 51-летняя россиянка, которая пыталась незаконно ввезти на территорию страны драгоценности и предметы кожгалантереи. Подчеркивается, что гражданка проходила через "зеленый коридор", но вещи, о которых идет речь, задекларированы не были.

В рамках досмотра инспектор нашел в багаже женщины 17 ювелирных изделий, одну пару обуви и три сумки всемирно известных брендов. Общая стоимость предметов достигла примерно 25,5 миллиона рублей, а сумма неуплаченных таможенных платежей составила 7,4 миллиона.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении россиянки уголовного дела по части 2 статьи 194 УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере", а также части 1 статьи 226.1 УК РФ "Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров".

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