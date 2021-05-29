Украинские пограничники пресекли контрабанду изделий военного назначения из России

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29 мая 2021, 16:35

Фото: соцсети

Пограничники Сумского отряда пресекли незаконное перемещение с территории РФ продукции военного назначения, что подлежит государственному экспортному контролю, сообщает «Интерфакс Украина», ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Неподалеку от границы с РФ, в районе населенного пункта Пушкарное, пограничный патруль обнаружил гражданина Украины с тремя коробками за спиной, который двигался от российско-украинской границы. Проверив участок границы, пограничники обнаружили признаки нарушения режима государственной границы с территории России в Украину, а также неподалеку нашли еще семь аналогичных коробок", - говорится в сообщении.

Осмотрев содержимое всех коробок, правоохранители обнаружили в них большое количество товаров военного назначения, используемых в военной авиации и радиолокации. 48-летний житель города Сумы задержан. За незаконное пересечение государственной границы Украины на него составлены административные материалы по ст.204-1 КУоАП.

Следователями Управления СБУ в Сумской области по сообщению Сумского пограничного отряда в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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