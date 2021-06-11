Количество погибших в ДТП с автобусом на Урале увеличилось до семи

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11 июня 2021, 08:00 Источник: РИА "Новости"

больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Количество жертв дорожно-транспортного происшествия с автобусом в городе Лесной Свердловской увеличилось до семи. Согласно данным регионального Минздрава, одна пострадавшая скончалась в больнице.

Утром в четверг из-за отказа тормозов автобус врезался в забор местного предприятия и совершил наезд на рабочих, которые шли на службу. Местные власти сообщили о шести погибших и пяти пострадавших. Вчера вечером стало известно, что трое травмированных граждан находились в реанимации в тяжелом состоянии, а еще двое – в состоянии средней степени тяжести. Все они были доставлены в больницу в Екатеринбурге.

К настоящему моменту один пациент – женщина – скончался. Три человека по-прежнему находятся в реанимации, их состояние тяжелое. Один человек переведен в отделение в состоянии средней степени тяжести.

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