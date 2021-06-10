В Свердловской области в результате наезда автобуса на остановку погибли работники комбината «Электрохимприбор»

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10 июня 2021, 08:44 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

В Свердловской области утром в четверг, 10 июня, в результате наезда маршрутного автобуса № 4 на остановку погибли работники ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Погибли шесть человек. Точное число пострадавших людей устанавливается. На место ДТП вылетели вертолеты. Они доставят пострадавших в областные больницы.

ДТП произошло в 7:20 по местному времени (5:20 мск). На месте происшествия работают медики, следователи, полиция, сотрудники ГАИ. Создана комиссия по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной версии следствия, в поселке Горном ЗАТО Лесной в 7.20 утра служебный автобус вез на смену работников предприятия «Электрохимприбор». В автобусе находилось несколько десятков сотрудников.

При движении по территории предприятия автобус вышел из строя. Водитель потерял управление, и автобус наехал на людей. В автобусе травмы получили пять человек. В пресс-службе предприятия добавили, что у автобуса отказали тормоза.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после ДТП дал поручения правительству региона и администрации города Лесного, - сообщает URA.RU.

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