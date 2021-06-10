Шесть человек погибли при наезде автобуса на остановку в посёлке Горный Свердловской области

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10 июня 2021, 07:54 Источник: URA.RU

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Свердловской области в четверг, 10 июня, рано утром автобус ПАЗ наехал на остановку. Дорожно-транспортное происшествие произошло в городском поселке Горном в Лесном, на улице Калинина. В результате ДТП погибли шесть человек. По уточненным данным полиции, девять человек пострадали.

По данным источника URA.RU, автобус вез рабочих на завод. Авария случилась на остановке КПП завода. Предварительно известно, что инцидент произошел из-за отказа тормозов у автобуса.

Первоначально сообщалось о четверых пострадавших. Позже в пресс-службе УМВД по Свердловской области сообщили о шестерых погибших и девяти пострадавших людях.

Пострадавшие доставлены в больницу. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь. Представители ГИБДД, полиции, прокуратуры, Следственного комитета работают на месте происшествия.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что сообщение о ДТП поступило в 7:53. Автобус ПАЗ перевозил на предприятие рабочих. Автобус протаранил ворота предприятия и врезался в автобусную остановку, где рабочие после ночной смены ждали транспорт.

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