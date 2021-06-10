В центре Екатеринбурга загорелось одноэтажное деревянное здание

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10 июня 2021, 16:51 Источник: E1.ru

пожарные, фото: pixabay.com

В четверг, 10 июня, в центе Екатеринбурга в районе дома на улице Бажова произошел пожар. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Происходит горение в одноэтажном неэксплуатируемое деревянном здании. Огнеборцами принимаются все меры для локализации пожара. Информации о пострадавших не поступало», - пояснили в ведомстве, отметив, что сообщение о пожаре по адресу Бажова, 134 проступило в 17.39 (по местному времени).

Собеседник отметил, что первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия через 10 минут.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге загорелся рейсовый автобус, в котором находились около 20 пассажиров.

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