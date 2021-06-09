В Челябинске после смерти ребенка во дворе задержан энергетик жилого комплекса
9 июня 2021, 12:18 Анна Семенова
Мужчина свою вину не отрицает
Жуткая трагедия произошла 6 июня в Тракторозаводском районе Челябинска. 10-летнего школьника, играющего во дворе, рядом с новым жилым комплексом «Театральный» нашли мертвым. Очевидцы рассказали, что мальчик схватился за провод, торчащий из земли. Ребенка убило током.
Следственное управление СК России по Челябинской области сообщило, что был задержан главный энергетик жилого комплекса. Ему предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.
Свою вину мужчина не отрицает. Он не обеспечил безопасность электроустановок на подконтрольной ему территории. Сейчас решается вопрос о домашнем аресте обвиняемого до суда.
Расследование дела – на контроле исполняющего обязанности руководителя СК.
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