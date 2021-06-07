В Челябинске ребенок погиб от удара током во дворе
7 июня 2021, 10:05 Анна Семенова
В новом ЖК не проследили за опасным проводом
Беда случилась вчера, 6 июня, в строящемся жилом комплексе «Театральный», в Тракторозаводском районе Челябинска. 10-летний школьник, играя во дворе, схватился за провод, который торчал из-под земли. Ребенок получил удар током и скончался на месте.
Очевидцы сообщили, что злополучный провод был обмотан гофрой, предназначался он для подключения автоматических ворот.
Сейчас над делом работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства ЧП. Уже известно, что ответственными за провод являются сотрудники управляющей компании «Вертикаль». Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.