В Челябинске ребенок погиб от удара током во дворе

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7 июня 2021, 10:05 Анна Семенова

Удар током стал смертельным для школьника. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В новом ЖК не проследили за опасным проводом

Беда случилась вчера, 6 июня, в строящемся жилом комплексе «Театральный», в Тракторозаводском районе Челябинска. 10-летний школьник, играя во дворе, схватился за провод, который торчал из-под земли. Ребенок получил удар током и скончался на месте.

Очевидцы сообщили, что злополучный провод был обмотан гофрой, предназначался он для подключения автоматических ворот.

Сейчас над делом работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства ЧП. Уже известно, что ответственными за провод являются сотрудники управляющей компании «Вертикаль». Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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