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Интерфакс: В больнице в Рязани загорелась электропроводка, которая не выдержала нагрузку от аппаратов ИВЛ

, 07:57

Интерфакс: В больнице в Рязани загорелась электропроводка, которая не выдержала нагрузку от аппаратов ИВЛ
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Рязани в Областной клинической больнице имени Семашко после пожара в среду работают следователи.
Региональное следственное управление СК России организовало проверку по факту пожара в реанимационном отделении, в котором находились пациенты с коронавирусной инфекцией.

В результате пожара от отравления угарным газом скончались три человека.

По данным агентства "Интерфакс", "пожар возник из-за воспламенения электропроводки, которая не выдержала большую нагрузку от аппаратов ИВЛ".

Напомним, один из троих жертв пожара скончался в машине скорой помощи. Пострадали восемь человек. Их развезли по другим больницам Рязани. 

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