В Рязани в ночь на среду произошел пожар в реанимации больницы им. Семашко, есть погибшие и пострадавшие

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9 июня 2021, 07:10

фото: pixabay.com

В Рязани в ночь на среду, 9 июня, произошел пожар в реанимационном отделении Областной клинической больницы больницы имени Семашко. В результате пожара три человека погибли. Пострадали восемь человек. Причиной гибели людей стал угарный газ.

В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Рязани уточнили, что погибшие находились в реанимации из-за осложнений после заражения коронавирусом. Одна из погибших была спасена, но скончалась в машине скорой помощи по пути в другую больницу. Пострадавших разместили я в разные больницы Рязани.

Оперативный штаб региона ранее со ссылкой на МЧС по Рязанской области информировал, что сообщение о загорании в ОКБ им. Н. А. Семашко поступило в 03:36.

На месте происшествия работали 60 человек и 19 единиц техники. Тушение пожара осложняло сильное задымление на 1-м этаже, конструктивные особенности здания. Пожарным и сотрудникам больницы удалось эвакуировать 37 человек.

Огнеборцы работали по повышенному рангу. В 04:04 пожар был локализован, а в 04:19 — полностью ликвидирован.

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