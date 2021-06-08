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Осужденного в Москве гражданина США Рида госпитализировали в тяжелом состоянии с COVID-19

, 22:23 Источник: ТАСС

Осужденного в Москве гражданина США Рида госпитализировали в тяжелом состоянии с COVID-19
тюрьма, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Американского студента Тревора Рида, который в прошлом году был осужден за нападение на сотрудников полиции на севере Москвы, госпитализирован в тюремную больницу из-за заражения коронавирусом.

Невеста гражданина США Алина Цыбульник сообщила журналистам, что Тревор Рид был доставлен в больницу при СИЗО-1. По ее словам, состояние заключенного является тяжелым. Она также заметила, что ей не позволяют передать жениху лекарства.

Напомним, Головинский суд Москвы прошлым летом признал Рида виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ "Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья", назначил американцу девять лет колонии, а также взыскал с него 300 тысяч рублей в пользу двух потерпевших.

Согласно версии следствия, в августе 2019 года Рид совершил нападение на сотрудников полиции, которые приехали после жалобы жильцов дома на Ленинградском шоссе в Москве на нетрезвого мужчину, устроившего конфликт с несколькими женщинами. Когда гражданина США доставляли в отдел полиции, он напал на водителя автомобиля и его напарника.

Тревор Рид не признает себя виновным и отмечает, что не помнит момента нападения из-за того, что был пьян.

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