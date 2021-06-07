Протоиерей Сергий Дроба, отец 11 детей погиб в ДТП в Тверской области

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7 июня 2021, 16:29 Источник: РИА Новости

скорая, Фото: Иван Макеев/globallookpress.com

В понедельник, 7 июня, на дороге между Кашином и Калязином в дорожно-транспортном происшествии погиб настоятель Никольской церкви в Красной слободе Твери протоиерей Сергий Дроба.

«Отец Сергий находился в автомобиле с матушкой, она доставлена в больницу», - пояснили в пресс-службе Тверской епархии.

Уточняется, что протоиерей Сергий был отцом одиннадцати детей, а также руководителем Центра подготовки церковных специалистов Тверской и Кашинской епархии Русской православной церкви. Епархия обещает помочь в организации похорон, а в дальнейшем «оказывать помощь семье в воспитании оставшихся без отца детей».

Соболезнования родным и близким выразил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Отмечается, что божественную литургию и отпевание протоиерея Сергия проведут 9 июня в церкви святителя Николая, где он был настоятелем. Погребение пройдет в Иоанно-Предтеченском храме.

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