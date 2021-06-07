Появилось видео с места ДТП, в котором погибла оперная певица Римма Волкова

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7 июня 2021, 11:51 Источник: РЕН ТВ

машина скорой помощи, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

СМИ опубликовали видео, на кадры которого попали последствия смертельного ДТП с участием народной артистки России Риммы Волковой. Авария произошла вечером в воскресенье, 6 июня, на трассе Петродворец - Кейкино под Санкт-Петербургом.

На кадрах видно скопление людей на месте происшествия, а также сильно повреждённый автомобиль.

По предварительным данным, микроавтобус Peugeot Boxer почти лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем Datsun, в котором находились Римма Волкова и еще два человека. В результате аварии 80-летняя артистка и ехавший с ней мужчина скончались на месте, еще двух пострадавших госпитализировали.

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