В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли иностранца

СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурга неизвестные облили иностранного гражданина бензином и подожгли.
«Утром в больницу в тяжелом состоянии был доставлен 42-летний гражданин среднеазиатского государства. Мужчину привезли на автомобиле из садоводства "Рехколово" у поселка Ольховка Пушкинского района», - пояснил собеседник.
Пострадавший рассказал, что его облили бензином и подожгли у одного из домов в поселке Александровское города Пушкин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что член общественной палаты Домодедово устроил драку с сотрудниками ГИБДД.
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