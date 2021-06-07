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В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли иностранца

, 11:37 Источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли иностранца
рука, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурга неизвестные облили иностранного гражданина бензином и подожгли.

«Утром в больницу в тяжелом состоянии был доставлен 42-летний гражданин среднеазиатского государства. Мужчину привезли на автомобиле из садоводства "Рехколово" у поселка Ольховка Пушкинского района», - пояснил собеседник.

Пострадавший рассказал, что его облили бензином и подожгли у одного из домов в поселке Александровское города Пушкин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что член общественной палаты Домодедово устроил драку с сотрудниками ГИБДД.

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