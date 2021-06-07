Пьяный и в халате член общественной палаты Домодедово устроил драку с сотрудниками ГИБДД

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7 июня 2021, 11:21 Источник: 112

Фото: pixabay.com

Народная мудрость «Сколько выпивки не бери, а все равно бежать в магазин придется» сыграла злую шутку с членом общественной палаты Домодедово – он устроил пьяную драку с сотрудниками ГИБДД.

Андрей Суродин весело отдыхал с друзьями. Но, вот незадача – алкоголь вскоре закончился. Спаситель вечера, конечно, нашелся, да только он тоже был пьян. Но это не помешало товарищу Суродина сесть за руль и поехать за выпивкой, ведь компания требовала продолжения банкета.

До вожделенной цели лихой водитель не доехал, его быстро остановили сотрудники ГИБДД, и чтобы вырвать своего друга из лап полиции, разбираться пришла вся «банда отдыхающих». Как водится, слово за слово, и в итоге Андрей Суродин вместо общественной инициативы, стал инициатором потасовки.

Ну а дальше, драка и задержание по статье «Оскорбление представителя власти». Кстати, драться общественник приехал прямо в банном халате. Правда, это ему никак не помогло

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