Сотрудники ФСБ разоблачили в России агента украинских спецслужб

Аргументы Недели → Происшествия 13+

7 июня 2021, 10:24 Источник: ФСБ

автомобиль ФСБ , фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В России разоблачили агента украинских спецслужб, который длительное время оказывал "консультативную помощь" СБУ в целях "нанесения ущерба безопасности РФ". Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

В сообщении ФСБ уточняется, что в рамках оперативно-розыскных мероприятий была пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича. У него были изъяты электронные устройства с сообщениями от сотрудников СБУ, которые предлагали оказать им содействие в решении рабочих вопросов. Целью данных действий являлось нанесение ущерба безопасности и интересам РФ.

Семеняка в ходе опроса подтвердил факт поддержания длительных отношений с представителями украинской спецслужбы. Кроме того, во время оперативно-розыскных мероприятий была зафиксирована попытка со стороны третьих лиц, находящихся в Киеве, дистанционно уничтожить данные с мобильного устройства гражданина Украины. Она, однако, не увенчалась успехом.

Алексей Семеняка не успел нанести ущерб внешней безопасности России, но его пребывание на территории РФ было признано нежелательным, вследствие чего ему закрыли въезд в страну сроком на 25 лет. 3 июня он покинул Российскую Федерацию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости