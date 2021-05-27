Украина остановила возведение стены на границе с Россией – деньги растрачены

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27 мая 2021, 12:17

Фото: соцсети

Украина приостановила работы по возведению противотанковых рвов на границе с Россией. Об этом пишет EADaily, ссылаясь на заявление первого заместителя директора ФСБ России — руководителя Пограничной службы Владимира Кулишова.

По словам Кулишова, в 2020 году украинская сторона не вела активных работ на границе. По мнению руководителя службы, вынужденное бездействие вызвано недостаточным финансированием.

Российские пограничники ведут наблюдение за реализацией проекта на границе с Незалежной практически семь лет, начиная с 2014 года, и уже привыкли к многомесячным «перекурам» на объекте.

5 мая глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко рассказал, что на границе с Россией обустроено противотанковыми рвами 400 из почти двух тысяч километров.

По его словам, работы проведены на 330 километрах рокадной дороги, колючая проволока натянута на 70 километрах и на 100 километрах установлен металлический забор. Граница обустроена в Харьковской области, и в настоящее время работы ведутся в Черниговской области.

Дейнеко сообщил, что проект, ранее носивший название «Стена», был свернут после растраты денежных средств, выделенных на его реализацию.

Стоимость проекта, направленного на укрепление границы между Россией и Украиной, составляла четыре миллиарда гривен. Позже бюджет был снижен до 2,5 миллиарда гривен, нынче сумма почти освоена.

В 2021 году власти запланировали направить на обустройство границы 338 миллионов гривен.

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