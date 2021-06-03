Вблизи МКАД столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

На Новорижском шоссе возле Московской кольцевой автодороги произошло столкновение четырех автомобилей. Об этом утром в четверг, 3 июня, сообщил журналистам представитель экстренных служб.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Новорижском шоссе вблизи МКАД в сторону Москвы.
Согласно последней информации экстренных служб, в результате столкновения четырех транспортных средств пострадали два человека. Данных о состоянии травмированных граждан не поступало. Движение машин на аварийном участке в настоящий момент существенно затруднено.
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