Вблизи МКАД столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

Аргументы Недели → Происшествия 13+

3 июня 2021, 09:47 Источник: РИА "Новости"

машина ДПС, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

На Новорижском шоссе возле Московской кольцевой автодороги произошло столкновение четырех автомобилей. Об этом утром в четверг, 3 июня, сообщил журналистам представитель экстренных служб.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Новорижском шоссе вблизи МКАД в сторону Москвы.

Согласно последней информации экстренных служб, в результате столкновения четырех транспортных средств пострадали два человека. Данных о состоянии травмированных граждан не поступало. Движение машин на аварийном участке в настоящий момент существенно затруднено.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости