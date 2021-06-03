Мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка. Согласно данным пресс-службы СК РФ, инцидент произошел в одном из парков Колпинского района.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", возбуждено уголовное дело.
Установлено, что вечером в минувший вторник молодой человек на электросамокате допустил наезд на четырехлетнего мальчика, который катался на детском самокате. В результате случившегося ребенок был доставлен в больницу. Данных о состоянии пострадавшего не поступало.
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