Мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка в Санкт-Петербурге

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3 июня 2021, 08:00 Источник: РИА "Новости"

электросамокат, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Санкт-Петербурге молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка. Согласно данным пресс-службы СК РФ, инцидент произошел в одном из парков Колпинского района.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", возбуждено уголовное дело.

Установлено, что вечером в минувший вторник молодой человек на электросамокате допустил наезд на четырехлетнего мальчика, который катался на детском самокате. В результате случившегося ребенок был доставлен в больницу. Данных о состоянии пострадавшего не поступало.

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