Солист балета Мариинского театра Давид Залеев пришел в сознание после комы

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31 мая 2021, 19:15

фото: pixabay.com

Солист балета Мариинского театра Давид Залеев пришёл в сознание после комы. 31-летний артист балета впал в кому после падения с электросамоката. В Мариинском театре сообщили об улучшении состояния Залеева. Танцор в настоящее время в больнице, но находится в сознании и дышит самостоятельно.

Залеев 12 мая в Петербурге упал с электросамоката. Через несколько дней артист впал в кому, у него произошло кровоизлияние в мозг. Мужчине провели трепанацию черепа.

Давид Залеев входит в группу Мариинского театра с 2013 года. Артист учился в Башкирском хореографическом колледже, потом в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой.

До Мариинки он был солистом Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля. Залеев танцевал партии в балетах «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Медный всадник».

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