Старшеклассница скончалась в летнем оздоровительном лагере в Волгограде

В летнем оздоровительном лагере Волгограда скончалась старшеклассница. В пресс-службе администрации Волгоградской области в среду, 2 июня, сообщили, что причина смерти сейчас устанавливается.
Согласно последней информации, сегодня 16-летняя девушка, которая отдыхала в волгоградском лагере, внезапно потеряла сознание в своей комнате.
На место происшествия незамедлительно прибыли штатный медработник и бригада скорой помощи. Реанимационные мероприятия, которые продолжались 25 минут, не увенчались успехом – несовершеннолетняя скончалась.
Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, следов спиртного или каких-либо веществ выявлено не было. Назначена экспертиза для установления точной причины кончины девушки.
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