Россиянка из Сибири умерла на Кубе после того, как вылечила раненую чайку

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30 мая 2021, 21:30 Источник: Комсомольская правда

фото: Ilya Galakhov, globallookpress.com

37-летняя сибирячка Ксения во время отдыха на Кубе подобрала раненную птицу-чайку. Россиянка чайку вылечила, а сама скончалась. Друзья женщины рассказали о мечте Ксении о море. Муж подарил ей на день рождения поездку на Кубу. День рождения у сибирячки был 16 мая. В этот день пара полетела в отпуск на Кубу.

Через несколько дней Ксения выложила в своих соцсетях видео, судя по которому, она нашла на берегу моря раненую чайку и начала выхаживать птицу.

Подруга Ксении поделилась, что ее подписчики следили, как женщина вылечила чайку и отпустила ее на свободу.

Вскоре у самой сибирячки поднялась температура, начался сухой кашель.

Она сдала тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным. С трудом, но Ксению на Кубе госпитализировали. По словам подруги Ксении, врачи госпиталя, к сожалению, не сразу поняли, что это мог быть орнитоз, - пишет КП-Новосибирск.

29 мая стало известно, что сибирячка скончалась. Сейчас муж Ксении решает вопросы с транспортировкой ее тела в Россию.

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