Туристка из Перми пропала в Свердловской области

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2 июня 2021, 15:13 Источник: РИА "Новости"

полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Свердловской области сегодня утром пропала туристка из Перми. В среду, 2 июня, соответствующую информацию предоставил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Согласно последним данным, об исчезновении молодой женщины сообщили в полицию ее родственники. Автомобиль гражданки был обнаружен возле водохранилища в городе Михайловск. Установлено, что банковской картой жительницы Перми трижды расплачивались в одном из магазинов неподалеку для приобретения продуктов и коньяка.

Сейчас выясняется, кто был в роли покупателя. Проводятся поиски гражданки, которая еще 30 мая должна была вернуться домой к ребенку.

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