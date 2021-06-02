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Туристка из Перми пропала в Свердловской области

, 15:13 Источник: РИА "Новости"

Туристка из Перми пропала в Свердловской области
полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Свердловской области сегодня утром пропала туристка из Перми. В среду, 2 июня, соответствующую информацию предоставил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Согласно последним данным, об исчезновении молодой женщины сообщили в полицию ее родственники. Автомобиль гражданки был обнаружен возле водохранилища в городе Михайловск. Установлено, что банковской картой жительницы Перми трижды расплачивались в одном из магазинов неподалеку для приобретения продуктов и коньяка.

Сейчас выясняется, кто был в роли покупателя. Проводятся поиски гражданки, которая еще 30 мая должна была вернуться домой к ребенку.

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