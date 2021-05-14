В Тверской области пропала 11-летняя девочка Юля Козюкова
14 мая 2021, 15:16
В Тверской области в четверг, 13 мая, пропала 11-летняя девочка Юлия Козюкова. Юля - жительница деревни Вахонино Конаковского района. Вчера девочка ушла из дома гулять и домой не вернулась.
На поиск ребенка поднята полиция. К поискам несовершеннолетней подключились сотрудники МЧС и волонтёры. 14 мая в Следственный комитет поступило сообщение о бесследном исчезновении школьницы 20.10.2009 года рождения. Следственным отделом по городу Конаково организована доследственная проверка.
Всех, кому известно о местонахождении пропавшего ребенка, просят обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
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