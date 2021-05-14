В Тверской области пропала 11-летняя девочка Юля Козюкова

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 мая 2021, 15:16

фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области в четверг, 13 мая, пропала 11-летняя девочка Юлия Козюкова. Юля - жительница деревни Вахонино Конаковского района. Вчера девочка ушла из дома гулять и домой не вернулась.

На поиск ребенка поднята полиция. К поискам несовершеннолетней подключились сотрудники МЧС и волонтёры.

14 мая в Следственный комитет поступило сообщение о бесследном исчезновении школьницы 20.10.2009 года рождения. Следственным отделом по городу Конаково организована доследственная проверка.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшего ребенка, просят обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону:​ 8-930-179-00-69.

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