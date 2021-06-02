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Трех мужчин задержали после стрельбы в центре Москвы

, 13:46 Источник: ТАСС

Трех мужчин задержали после стрельбы в центре Москвы
полиция, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

В среду, 2 июня, в центре Москвы задержали трех человек, которые устроили конфликт со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД в столице.

«На Марксистской улице между тремя гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил из травматического оружия. Пострадавших нет», - пояснил собеседник.

Отмечается, что задержанные мужчины доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео допроса мужчины, открывшего огонь с балкона квартиры на четвертом этаже на улице Бородина в Екатеринбурге в воскресенье, 30 мая.

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