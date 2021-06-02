Пять детей пострадали при взрыве газа в Вологодской области

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2 июня 2021, 07:59 Источник: РИА Новости

баллон, фото: pixabay.com

Представитель экстренных служб сообщил, что в Вологодской области в неиспользуемом дачном доме взорвался газовый баллон. В результате происшествия пострадали пять детей.

Собеседник отметил, что инцидент произошел на территории СНТ Урожайный в городе Соколе из-за «детской шалости». По его словам, пострадавшие дети 2005-2008 гг. рождения. Их госпитализировали, один ребенок в тяжелом состоянии, остальные в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Кроме того, после взрыва произошел пожар, его ликвидировали на площади 28 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в жилом доме в Твери.

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