Пять детей пострадали при взрыве газа в Вологодской области

Представитель экстренных служб сообщил, что в Вологодской области в неиспользуемом дачном доме взорвался газовый баллон. В результате происшествия пострадали пять детей.
Собеседник отметил, что инцидент произошел на территории СНТ Урожайный в городе Соколе из-за «детской шалости». По его словам, пострадавшие дети 2005-2008 гг. рождения. Их госпитализировали, один ребенок в тяжелом состоянии, остальные в состоянии легкой и средней степени тяжести.
Кроме того, после взрыва произошел пожар, его ликвидировали на площади 28 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в жилом доме в Твери.
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