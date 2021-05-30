Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Твери

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30 мая 2021, 12:18 Источник: СУСК РФ по Тверской области

пожар, pixabay.com

При пожаре в жилом доме в Твери погибли два взрослых человека. В региональном управлении СК РФ утром в воскресенье, 30 мая, сообщили, что в результате случившегося также пострадал ребенок.

Пожар произошел в доме на Второй Интернациональной улице города Твери. После тушения пламени в помещениях были найдены тела мужчины 1977 года рождения и женщины 1935 года рождения. Известно, что при возгорании пострадал ребенок 2019 года рождения, он сейчас находится в больнице.

По факту гибели граждан было организовано проведение доследственной проверки. Специалисты осуществляют осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев.

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