Футбольные ворота упали на ребенка на западе Москвы

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1 июня 2021, 20:17 Источник: Прокуратура города Москвы

футбольные ворота pixabay.com

На западе Москвы на шестилетнего мальчика упали футбольные ворота. Согласно последней информации прокуратуры столицы, в результате случившегося ребенок был доставлен в медицинское учреждение.

Предварительно установлено, что сегодня днем на спортплощадке на Ярцевской улице футбольные ворота упали на шестилетнего мальчика. После данного инцидента ребенок был госпитализирован.

К настоящему моменту прокуратура Москвы организовала проверку по факту случившегося, в рамках которой будут установлены точные обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, будет дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности в ходе монтажа, содержания и эксплуатации оборудования спортплощадки.

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