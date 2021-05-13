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За минувшие сутки из-за сильного ветра в Москве пострадали три человека

, 09:06 Источник: РИА "Новости"

За минувшие сутки из-за сильного ветра в Москве пострадали три человека
скорая помощь, pixabay.com

За минувшие сутки в Москве упали из-за сильного ветра почти 60 деревьев. Согласно последней информации сотрудников экстренных служб столицы, в результате случившегося пострадали три человека.

Накануне главк МЧС предупреждал жителей и гостей Москвы об усилении ветра до 23 метров в секунду. В результате непогоды оказались повреждены 26 автомобилей. Подчеркивается, что трое пострадавших граждан были доставлены в медицинские учреждения.

Накануне стало известно, что в Подмосковье в результате падения дерева погибла пожилая женщина.

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