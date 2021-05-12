В Подмосковье пенсионерка погибла из-за упавшего дерева

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 мая 2021, 20:04 Источник: Прокуратура Московской области

машина скорой помощи, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Луховицах в Московской области упавшее в среду, 12 мая, дерево привело к гибели пожилой женщины. Согласно последней информации, прокуратура региона приступила к проверке по факту случившегося.

Подчеркивается, что в рамках проверки, проведение которой поручено Луховицкой городской прокуратуре, специалисты установят точные причины и обстоятельства происшествия, а также дадут оценку соблюдению ответственными лицами требований федерального законодательства.

Ранее сегодня стало известно, что в результате сильного ветра в разных районах Москвы упали два дерева. Были повреждены два автомобиля.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости