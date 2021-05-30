Скончался мужчина, которого под Новосибирском случайно ранил полицейский

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30 мая 2021, 13:45 Источник: РИА "Новости"

пациент, pixabay.com

19-летний юноша, который в пятницу, 28 мая, пострадал от случайного выстрела полицейского под Новосибирском скончался. Молодой человек ранее находился в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Представитель облминздрава сегодня сообщил журналистам, что пострадавший молодой мужчина скончался.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области инспектор ДПС в ходе преследования нарушителя ПДД случайно выстрелил и тяжело ранил 19-летнего знакомого задерживаемого.

Уточняется, что в отношении инспектора было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий.

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