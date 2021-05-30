Мотопараплан разбился в Свердловской области

Под городом Первоуральск в Свердловской области разбился мотопараплан. Соответствующую информацию утром в воскресенье предоставил руководитель пресс-службы ГУМВД России по региону Валерий Горелых.
Происшествие случилось накануне в 50 километрах от Первоуральска и в двух километрах от населенного пункта Нижнее Село.
Согласно предварительным данным, пилот мотопараплана задел крылом дерево, вследствие чего транспортное средство упало. Сотрудники полиции, выехавшие на место аварии, установили, что одним из двух пострадавших является ранее судимый за незаконный оборот оружия житель Екатеринбурга 1979 года рождения. Сейчас мужчина находится в коме, у него выявили перелом основания черепа. Второй гражданин получил легкие ушибы.
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