Боец ММА Гарун Дибиров избил москвича на самокате

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29 мая 2021, 15:15 Источник: REN-TV

боец ММА, фото: pixabay.com

Боец ММА Гарун Дибиров вечером 28 мая избил парня на самокате на Первомайской улице в Москве. Москвич попал в реанимацию с сотрясением головного мозга и переломом костей черепа.

Конфликт между Дибировым и Георгием Афанасьевым произошел из-за того, что ехавший на самокате якобы не стал уступать бойцу дорогу.

Бойца ММА задержали, он находится в полицейском отделении.

Гарун Дибиров является тренером по самообороне, победитель нескольких турниров и чемпионатов.

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