В центре Санкт-Петербурга мужчина ранил ножом четырех человек

В центре Санкт-Петербурга мужчина ранил ножом четверых прохожих. Об этом в субботу, 29 мая, сообщили в пресс-службе МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
«Полицейские задержали 27-летнего уроженца Северного Кавказа, напавшего с ножом на четверых мужчин в центре Петербурга», - пояснили в ведомстве.
По данным полиции, ночью 28 мая на Дмитровском переулке между мужчинами произошла драка. С места происшествия были госпитализированы четверо человек в состоянии алкогольного опьянения с ножевыми ранениями.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области полицейский случайно выстрелил в голову мужчине.
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