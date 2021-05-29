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В центре Санкт-Петербурга мужчина ранил ножом четырех человек

, 12:56 Источник: РИА Новости

В центре Санкт-Петербурга мужчина ранил ножом четырех человек
наручники, фото: Nikolay Gyngazov/ globallookpress.com

В центре Санкт-Петербурга мужчина ранил ножом четверых прохожих. Об этом в субботу, 29 мая, сообщили в пресс-службе МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

«Полицейские задержали 27-летнего уроженца Северного Кавказа, напавшего с ножом на четверых мужчин в центре Петербурга», - пояснили в ведомстве.

По данным полиции, ночью 28 мая на Дмитровском переулке между мужчинами произошла драка. С места происшествия были госпитализированы четверо человек в состоянии алкогольного опьянения с ножевыми ранениями.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области полицейский случайно выстрелил в голову мужчине.

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