Видео, как в Зеленограде мотоцикл столкнулся с такси

Аргументы Недели → Происшествия 13+

29 мая 2021, 09:59

полиция, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минувшей ночью мотоцикл столкнулся с такси в Зеленоградском административном округе Москвы. Об этом в субботу, 29 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«В Зеленограде, на перекрёстке улицы Генерала Алексеева и улицы Николая Злобина произошло столкновение мотоцикла с автомобилем такси», - пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, два человека получили травмы средней тяжести. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.

Ранее сообщалось, что два легковых автомобиля 28 мая слетели с Горьковского моста в Керчи.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости