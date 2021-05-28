Два легковых автомобиля слетели с Горьковского моста в Керчи
28 мая 2021, 16:42
Два легковых автомобиля в пятницу, 28 мая, днем слетели с Горьковского моста в Керчи. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб.
Крымские СМИ со ссылкой на заведующую керченской станции медицинской помощи Ирину Нефёдову пишут, что насмерть разбился водитель одного автомобиля. Во второй машине было два человека, они получили лёгкие травмы и отказались от госпитализации, - передаёт RT.
На месте ДТП работали медики, полиция, спасатели. На данный момент выясняются обстоятельства аварии. В сеть попало видео инцидента.
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