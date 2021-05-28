В аэропорту «Шереметьево» совершил экстренную посадку самолет Boeing 777

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28 мая 2021, 13:38 Источник: РИА "Новости"

шасси, pixabay.com

Boeing 777 компании "Россия" совершил экстренную посадку в столичном аэропорту "Шереметьево". Согласно последним данным, это случилось после срабатывания датчика низкого давления в левой стойке шасси.

Представитель экстренных служб Москвы уточнил, что самолет, выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в столицу, экстренно приземлился в "Шереметьево" в 12.25. Посадка прошла в штатном режиме, в результате случившегося никто н пострадал.

Данных о том, сколько пассажиров находились во время инцидента на борту, к настоящему моменту в СМИ не поступало.

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