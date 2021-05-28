Автомобиль сбил женщину и ребенка на остановке в Подмосковье

В Подмосковье женщина и ребенок получили травмы после того, как автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта, пытаясь увернуться от столкновения.
В ГУМВД по региону отметили, что ДТП случилось на шестом километре Волоколамского шоссе в пятницу около 11 утра. Водитель иномарки пытался уйти от столкновения с трактором, допустил выезд на обочину и совершил наезд на остановку, где стояли женщина и ребенок.
Автомобилист остался на месте аварии. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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