Автомобиль сбил женщину и ребенка на остановке в Подмосковье

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28 мая 2021, 12:34 Источник: РИА "Новости"

машины ДПС, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Подмосковье женщина и ребенок получили травмы после того, как автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта, пытаясь увернуться от столкновения.

В ГУМВД по региону отметили, что ДТП случилось на шестом километре Волоколамского шоссе в пятницу около 11 утра. Водитель иномарки пытался уйти от столкновения с трактором, допустил выезд на обочину и совершил наезд на остановку, где стояли женщина и ребенок.

Автомобилист остался на месте аварии. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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