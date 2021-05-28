Грузовик протаранил пять автомобилей во Владивостоке

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28 мая 2021, 10:44 Источник: РИА "Новости"

разбитая машина, pixabay.com

Во Владивостоке водитель грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованными у обочины машинами. Согласно последней информации, повреждения получили шесть автомобилей.

Представитель УМВД РФ по Приморскому краю сообщил, что авария случилась у дома №45 на улице Комарова. Установлено, что водитель грузовика не справился с управлением на крутом склоне, вследствие чего совершил наезд на припаркованные машины. В результате ДТП никто не пострадал.

В ходе аварии повреждения получили автомобили Toyota Camry, Toyota C-HR, Mitsubishi Pajerо, Honda Fit Shuttle, Toyota Vitz и грузовая машина.

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