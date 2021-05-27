Видео, как в Санкт-Петербурге автобус наехал на столб: пострадали пять человек

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27 мая 2021, 11:56 Источник: 78.ru

фото: сайт МВД РФ

В четверг, 27 мая, около 10 часов утра в Красносельском районе Санкт-Петербурга на Ленинском проспекте пассажирский автобус врезался в фонарный столб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«По предварительным данным, сегодня около 10 часов утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что трое госпитализированы в тяжёлом состоянии, ещё двое получили травмы средней степени тяжести.

На опубликованных в Сети снимках видно, что автобус наехал на фонарный столб и остался в приподнятом положении. Есть информация, что водитель оказался зажат в кабине, у него, скорее всего, сломана нога и позвоночник.

В транспортном средстве на момент ДТП находились десять пассажиров.

«Автобус маршрута № 2 под управлением 55-летнего водителя по неустановленной причине произвёл столкновение с опорой освещения. Перед рейсом водитель прошёл предрейсовый осмотр, режим его труда и отдыха был соблюдён. Автобус 2017 года выпуска находился в исправном состоянии», - уточнили в компании «Пассажиравтотранс».

На месте аварии работают сотрудники полиции и представители экстренных служб. Проводится проверка, направленная на выяснение причины случившегося.

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