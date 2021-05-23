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В Санкт-Петербурге прогулочный теплоход врезался в Троицкий мост

, 15:01 Источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге прогулочный теплоход врезался в Троицкий мост
Троицкий мост, фото: Elena Dunn/Global Look Press

В воскресенье, 23 мая, в Санкт-Петербурге около 11.30 прогулочный теплоход врезался в Троицкий мост. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания в связи с навалом прогулочного теплохода "Ромео" (собственник ООО "Речной трамвай") на Троицкий мост», - пояснили в ведомстве.

В сообщении говорится, что на теплоходе находились три человека, никто не пострадал. По предварительным данным, на транспортном средстве проводились ремонтные работы по замене электрических кабелей.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автобуса, погиб один человек.

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