Один человек погиб при ДТП с автобусом и грузовиком в Ростовской области

В воскресенье, 23 мая, на трассе М-4 Дон в Октябрьском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автобуса. В результате столкновения погиб один человек.
«В результате один пассажир автобуса погиб, ещё один доставлен с повреждениями в больницу», - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, в воскресенье автобус Москва-Ставрополь столкнулся с фурой. Проводится проверка, направленная на выяснение деталей и причины случившегося.
Ранее сообщалось, что на Украине разбился воздушный шар с шестью людьми на борту.
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