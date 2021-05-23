Аргументы Недели Происшествия 13+

Один человек погиб при ДТП с автобусом и грузовиком в Ростовской области

, 14:28 Источник: РИА Новости

Один человек погиб при ДТП с автобусом и грузовиком в Ростовской области
машина, фото: pixabay.com

В воскресенье, 23 мая, на трассе М-4 Дон в Октябрьском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автобуса. В результате столкновения погиб один человек.

«В результате один пассажир автобуса погиб, ещё один доставлен с повреждениями в больницу», - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в воскресенье автобус Москва-Ставрополь столкнулся с фурой. Проводится проверка, направленная на выяснение деталей и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что на Украине разбился воздушный шар с шестью людьми на борту.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Болгарский торговец оружием Гебрев рассказал, что находилось на складе во Врбетице

Болгарский торговец оружием Гебрев рассказал, что находилось на складе во Врбетице

Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев рассказал, что хранилось на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице, где произошёл взрыв в 2014 году. Пражские власти обвинили российские спецслужбы в организации случившегося.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью