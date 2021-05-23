Один человек погиб при ДТП с автобусом и грузовиком в Ростовской области

Аргументы Недели → Происшествия 13+

23 мая 2021, 14:28 Источник: РИА Новости

машина, фото: pixabay.com

В воскресенье, 23 мая, на трассе М-4 Дон в Октябрьском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автобуса. В результате столкновения погиб один человек.

«В результате один пассажир автобуса погиб, ещё один доставлен с повреждениями в больницу», - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в воскресенье автобус Москва-Ставрополь столкнулся с фурой. Проводится проверка, направленная на выяснение деталей и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что на Украине разбился воздушный шар с шестью людьми на борту.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости