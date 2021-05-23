Летевший из Улан-Удэ в Москву самолет внепланово сел в Казани

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23 мая 2021, 13:27 Источник: РИА Новости

самолет, фото: pixabay.com

В воскресенье, 23 мая, самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс «Улан-Удэ – Москва» совершил незапланированную посадку в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Татарстану.

«В 7.56 23 мая поступило сообщение, что в связи с ухудшением состояния здоровья пассажира самолет Airbus-320 авиакомпании S7, выполнявший полет по маршруту Улан-Удэ - Москва (Домодедово), рейс СБИ 3032 произведет незапланированную посадку в международном аэропорту "Казань"», - пояснили в ведомстве.

Собеседник отметил, что самолет произвел посадку в 08.09. По его словам, больной передан бригаде скорой помощи и направлен в Республиканскую клиническую больницу Татарстана. В 09.39 лайнер со 152 пассажирами и шестью членами экипажа вылетел в аэропорт «Домодедово».

Ранее сообщалось, что на Украине разбился воздушный шар с шестью людьми на борту.

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