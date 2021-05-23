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На Украине разбился воздушный шар с шестью людьми на борту, один человек погиб

, 11:58

На Украине разбился воздушный шар с шестью людьми на борту, один человек погиб
воздушный шар, фото: pixabay.com

На Украине в Хмельницкой области во время проведения Фестиваля воздушных шаров разбился воздушных шар с людьми. В результате происшествия погиб один человек.

Инцидент произошел в субботу, 22 мая.

«… около 20:45 (мск) возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района. В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук», - пояснили в пресс-службе регионального управления Нацполиции страны.

Отмечается, что супруга погибшего, другие пассажиры и 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил воздушных полетов». Виновным в случившемся может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.

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