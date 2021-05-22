Видео, как в Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову коллеге из сигнального пистолета

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22 мая 2021, 22:18 Источник: ТАСС

полиция, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что в Тимирязевском районе Москвы тренер по фигурному катанию Денис Егоров выстрелил в голову коллеге из пистолета. Мужчина задержан.

«В настоящее время женщина с ранением находится в больнице», - уточнил собеседник.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что накануне в одну из больниц была доставлена женщина с непроникающим ранением головы. По данным ведомства, выстрел сделал мужчина из сигнального пистолета. Проводится проверка, направленная на выяснение деталей случившегося.

Отмечается, что подозреваемый разговаривал с двумя женщинами, а потом приставил ко лбу одной из них пистолет и выстрелил. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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