Под Таганрогом 11 рабочих погибли в результате отравления газом в коллекторе

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22 мая 2021, 10:00 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Количество погибших в ходе ремонта очистных сооружений под Таганрогом увеличилось до одиннадцати. Накануне утром в селе Дмитриадовка Ростовской области рабочие отравились газом в коллекторе.

Ранее сообщалось о десяти погибших в результате данного происшествия, однако утром в субботу в мэрии Таганрога заявили, что еще один пострадавший скончался в больнице.

В Медицинском учреждении в настоящий момент остаются семь человек, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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